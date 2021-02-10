Совет Федерации одобрил идею челябинского сенатора о высшем образовании для ветеранов горячих точек

Профильный комитет Совета Федерации поддержал инициативу Маргариты Павловой о бесплатном образовании для ветеранов и военных инвалидов

Комитет СФ по обороне и безопасности поддержал законодательную инициативу сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой о возможности получения высшего образования за счет бюджета для ветеранов боевых действий и инвалидов военной службы. Об этом Маргарита Николаевна сообщила в своем аккаунте в соцсетях.



«Сегодня представила изменения в законопроект об образовании. Выступление проходило на заседании комитета СФ по обороне и безопасности, в составе которого я работаю. Речь шла об изменениях, которые обеспечат получение высшего образования за средства бюджета ветеранами боевых действий и инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы», — рассказала Павлова на своей странице.

До сих пор лишь отдельные вузы, как, например, Челябинский госуниверситет, продвигали программы льготного получения высшего образования для военных. На федеральном уровне возможность бесплатного обучения для ветеранов и инвалидов закрепляется впервые.

«Возможность получить высшее образование за бюджетные средства военнослужащим, служившим в „горячих точках“, — это ответственная позиция государства и неравнодушное отношение к заслугам молодых людей, защищавших Родину. Тем более нужно поддерживать тех молодых людей, которые в процессе службы потеряли свое здоровье. Считаю, что подобные законодательные инициативы демонстрируют государственную политику защищенности перспектив молодых ребят, служивших на благо Отчизны», — резюмировала челябинский сенатор.

Изменения уже получили поддержку комитета. Его руководитель, первый заместитель председателя Совета Федерации Сергей Мартынов, рекомендовал одобрить новшество на ближайшем заседании верхней палаты российского парламента 10 февраля.