Под Челябинском на железной дороге нашли тело 13‑летней школьницы

В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи

На перегоне Серозак — Смолино найдено тело 13-летней школьницы из Челябинска. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, девочка могла покончить с собой накануне, 1 сентября. Вчера она должна была пойти в восьмой класс одной из челябинских школ.

«В Челябинске следователи Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР разбираются в обстоятельствах гибели 13-летнего ребенка», — сообщили в ведомстве.