В Челябинской области за льготной ипотекой обратились 240 IT‑специалистов

Область дополнительно компенсирует им расходы на выплату процентов

В Челябинской области с начала действия программы льготной ипотеки для IТ-специалистов поступило 240 заявок, сообщили в Минцифры Челябинской области.

«На Южном Урале аккредитовано 375 IT-организаций. По состоянию на 26 января 2023 года, 60 сотрудников этих компаний уже приобрели жилье по программе льготной ипотеки с максимальной ставкой до 5% годовых. По поручению губернатора Алексея Текслера в декабре 2022 года был принят закон о компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам работникам IT-сферы. Те, кто оформил ипотеку на покупку жилья в Челябинской области, ежеквартально смогут получать компенсационную выплату в размере 3% в счет уплаты процентов за пользование кредитом, начиная с 1 января этого года», — уточнил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Так, житель Челябинска Александр Лысаков стал одним из первых IТ-специалистов, оформивших по программе льготную ипотеку на квартиру в строящемся доме на северо-западе мегаполиса. Веб-разработчик продуктов для крупного банка взял кредит на 73 квадратных метра по низкой процентной ставке.

«Считаю расширение положений программы по льготной ипотеке для айтишников правильным и логичным шагом со стороны государства, учитывая обозначенные им приоритеты. Сейчас наша страна нуждается в квалифицированных IТ-специалистах, а возможность приобрести жилье с господдержкой во многом поспособствует увеличению числа первоклассных специалистов в области информационных технологий», — пояснил Александр Лысаков.

По данным правительства РФ, с момента запуска программы льготной ипотеки для россиян, занимающихся развитием цифровых технологий, общая сумма предоставленных кредитов составила более 54 млрд рублей. Свыше 6 тысяч человек уже приобрели собственное жилье.

Благодаря смягчению и расширению параметров госпрограммы к 2024 году около 50 тысяч специалистов смогут улучшить свои жилищные условия. Смягчены требования по минимальной ежемесячной зарплате специалистов IT-компаний: в городах-миллионниках показатель снижен со 150 до 120 тысяч рублей в месяц.

Расширен возрастной диапазон получателей льготной ипотеки. Ранее кредит могли оформить сотрудники IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет, теперь взять льготную ипотеку могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно.