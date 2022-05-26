Федеральный портал по импортозамещению предложили создать на форуме в Челябинске

Интернет-площадка поможет быстрому обмену информацией и поиску партнеров

В Челябинске провели Первый Всероссийский форум по импортозамещению. Его участниками стали почти 600 участников из 25 регионов страны. Бизнесмены, эксперты, представители федеральных организаций и правительства Челябинской области обсуждали развитие экономики в нынешних условиях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Одним из важных предложений форума стало создание федерального сайта по импортозамещению. За основу могут взять челябинский портал, который появился в регионе вместе с первым в стране центром по импортозамещению (начал работать в марте 2022 года). На местном сайте зарегистрировано уже более 700 предприятий. Производители могут найти покупателей своей продукции, а потребители — поставщиков.

Логичное продолжение этой работы — создание единого всероссийского информационного портала по импортозамещению.

«Очень важно наладить по всей стране обмен информацией. Кто какую продукцию производит из того, что выбыло, кто хотел бы ее заказать. Каждый субъект РФ делает что-то свое. Более 70 различных баз данных. Есть федеральные ресурсы. Поэтому инициатива создать единый портал. Может быть, он будет федеральным или по округам», — комментирует министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук отметил, что импортозамещение важно сделать интенсивным. Если раньше можно было решать, ввозить продукцию или производить у нас в стране, то теперь вывод однозначный — выпускать в России, потому что придется жить в новой реальности.

«Импортозамещение — единственный способ развития не только региона, но и страны», — заявил замгубернатора.