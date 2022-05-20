На челябинской Кировке 24 мая открывается фотовыставка, посвященная джазовой культуре нашего города и страны. В совместном проекте Объединенного государственного архива Челябинской области и Челябинской государственной филармонии будут представлены уникальные документы и фотокадры, иллюстрирующие историю развития джаза в Челябинске и удивительные события прошлого века. Несколько щитов посвящены джазовым музыкантам и оркестрам времен Великой Отечественной войны.
Например, джаз-оркестр был организован в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Солисткой оркестра стала Роза Нотик, прежде работавшая на Кировском заводе в Челябинске.
Красноармейский джазовый оркестр
Свой биг-бэнд был на Северо-Западном фронте, над которым шефствовали южноуральцы. Музыканты гастролировали по всей стране и по всей фронтовой линии, подбадривая войска. А в финале войны сложилась традиция устраивать в городах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, первый мирный концерт. Победный концерт прозвучал в Праге 12 мая 1945 года.
В экспозиции «Этот удивительный мир джаза» будут представлены афиши концертов, фотографии первых челябинских джазменов, снимки с выступлений оркестров на разных площадках города.
Открытие фотовыставки состоится 24 мая в 14:00 на Кировке у памятника танкистам-добровольцам. Выставка будет работать круглосуточно и может считаться первым событием ежегодного джазового фестиваля в Челябинске «Какой удивительный мир», стартующего 8 июня.
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