В Челябинской области построили на 25% больше жилья

Показатель растет за счет ввода частных домов

В Челябинской области продолжает расти объем жилищного строительства. За первые восемь месяцев текущего года в регионе построили более 1 млн кв. м домов, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отчет об этом опубликовал Челябинскстат.





Как сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области, лидерами по объему построенного жилья в регионе стали Челябинск — 320,1 тыс. кв. м, Сосновский муниципальный район — 252,6 тыс. кв. м и Магнитогорск — 101,2 тыс. кв. м. Самый ощутимый рост ввода жилья отмечен в Верхнем Уфалее — в 82,6 раза, Катав-Ивановском муниципальном районе — в 4,5 раза и Карабаше — в 3,8 раза. Заметно снизился показатель в Карталинском, Кусинском и Нагайбакском районах — на 62%, 43% и 36% соответственно.

Преимущественно ввод домов в регионе растет за счет индивидуального строительства. От общего числа построенного жилья 704,4 тыс. кв. м возвели южноуральцы. К январю — августу прошлого года прирост составил 84,8%. Больше всего жилья построили жители Челябинска — 26,2 тыс. кв. м и Сосновского района — 24,2 тыс. кв. м. Сильнее всего вырос показатель в Верхнем Уфалее — в 34,9 раза, Уйском и Кунашакском районах — в 3,3 раза и в 3,1 раза соответственно.