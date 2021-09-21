В Челябинской области коронавирусом заболели 364 человека за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 21 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более десяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 364 положительных результата, среди заболевших — четыре школьника. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 94 тысячи 169 человек.

На лечении остаются 9 тысяч 276 пациентов. Накануне из больниц выписали 274 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 80 тысяч 395 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 22 скончавшихся пациентах с коронавирусом накануне. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 436 южноуральцев.