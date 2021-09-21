В Миассе в обновление детской больницы вложили 2,5 миллиона рублей

В здании провели капитальный ремонт — заменили окна, пол, двери, ждут новую мебель

В Миассе провели капремонт в здании пятого поликлинического отделения Городской детской больницы. В рамках программы «Развитие детского здравоохранения» в 2021 году медицинскому учреждению выделили около 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На сегодня в больнице заменили пол, окна, двери. Регистратуру полностью изменили, оформили стены в ярких цветах, появились рисунки в зоне для детских колясок. Полностью закончат ремонт в октябре, тогда же в медучреждение поступит полный набор современной детской мебели.

«В отделении прикреплено около 2,5 тысячи пациентов. Очень важно качество оказания медицинской помощи, особенно если речь идет о детях. Министерство здравоохранения Челябинской области постоянно уделяет нам внимание, за что мы очень благодарны. С каждым годом наша больница и детские подразделения становятся все лучше и современнее! Это отмечают все пациенты», — прокомментировал главный врач Городской детской больницы Миасса Андрей Смирнов.

Ежегодно в отделении обслуживают более 17,5 тысячи пациентов. Было принято решение об организации кабинета ЭКГ, а также в графике работы поликлиники появился переносной аппарат УЗИ, чтобы врачи могли обследовать пациентов в одном месте.

«Маленьких пациентов ждут светлые холлы и кабинеты, яркая открытая регистратура, а начинается все с красочного и удобного входа. Ремонт для нас долгожданный! Теперь в поликлинике светло и просторно. Для родителей и детей созданы все условия комфортного приема. Наши обновленные рабочие места тоже радуют глаз», — рассказала заведующая пятым поликлиническим отделением Нина Черемушкина.

Напомним, ранее в городской детской больнице Миасса провели капремонт в поликлиническом отделении № 1. Тогда в рамках программы «Развитие детского здравоохранения» на ремонт направили более семи миллионов рублей.