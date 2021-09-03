Челябинский волейбольный клуб «Динамо» стартует в Кубке России

Наша команда начнет борьбу на предварительном этапе турнира

Сегодня, 3 сентября, волейболисты челябинского «Динамо» сыграют первый матч в рамках предварительного этапа Кубка России среди мужских команд. В Екатеринбурге наша команда в первом матче группового турнира сразится с местным «Локомотивом-Изумрудом», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

На предварительном этапе Кубка России в Екатеринбурге за выход в следующий раунд турнира сразятся четыре коллектива: «Динамо» (Челябинск), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), ВК «Тюмень» и ВК «Магнитка» (Магнитогорск). Любопытно, эти же команды неделю назад сыграли на предсезонном традиционном турнире памяти Виктора Давыдова в Челябинске. Напомним, победу тогда одержали волейболисты из Екатеринбурга, хозяева заняли итоговое второе место.

Сегодня в первом матче Кубка России сыграют «Тюмень» с «Магниткой», а затем на площадку выйдут «Локомотив-Изумруд» и «Динамо». Завтра состоится южноуральское дерби, а завершится турнир играми «Тюмень» — «Динамо» и «Магнитка» — «Локомотив-Изумруд».

Напомним, что чемпионат России в Высшей лиге «А» стартует 2 октября. В новом сезоне участники турнира разбиты на две подгруппы. Магнитогорская «Магнитка» и челябинское «Динамо» попали в группу «А», где помимо них сыграют «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Кама» (Пермский край), «Нова» (Новокуйбышевск), ВК «Тюмень», «Тархан» (Стерлитамак) и «Университет» (Барнаул). В стартовых матчах «Динамо» сыграет два матча с соперниками из Екатеринбурга, а «Магнитка» будет гостить в Пермском крае.