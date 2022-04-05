В Челябинской области увеличили господдержку малого бизнеса

Дополнительные средства из бюджета выделили для помощи компаниям в условиях санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса в связи с санкционным давлением на экономику.

Для малого и среднего бизнеса:

• в два раза увеличат объем поддержки по льготным микрозаймам, которые выдаются на сумму до 5 млн рублей по ставке 6,5% на срок до 3 лет;

• запустят новые льготные программы кредитования для тех, кто развивает импортозамещение;

• запустят новую программу по компенсации процентной ставки на покупку оборудования и пополнение оборотных средств под проекты импортозамещения;

• увеличат региональный гарантийный фонд, который помогает с банковскими гарантиями.

Механизм поддержки будет организован через центр «Мой бизнес». В центре предприниматели могут получить финансовую, инжиниринговую, имущественную, образовательную, консультационную поддержку. Еще одно направление, которое курирует институт развития, — привлечение и сопровождение инвесторов. Также там могут помочь сельскохозяйственным производителям, самозанятым, социальным предприятиям.

Бюджет Челябинской области изначально предусматривал увеличение финансирования помощи малому бизнесу более чем вдвое. После введения санкций размер помощи вырос почти втрое по сравнению с 2021 годом. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», общий объем финансирования составит почти 800 млн рублей.

В Челябинской области зарегистрировано 136 тыс. малых и средних предприятий, в этой сфере занято более 400 тыс. человек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент организации малого бизнеса «Опора России» Александр Калинин накануне провели рабочую встречу по вопросу помощи предпринимателям региона в условиях санкций.

