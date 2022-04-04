Алексей Текслер обсудил с главой «Опоры России» поддержку малого бизнеса

Александр Калинин принимал участие в разработке мер помощи предпринимателям

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент организации малого бизнеса «Опора России» Александр Калинин провели рабочую встречу по вопросу помощи предпринимателям региона в условиях санкций. Главным вопросом стал запуск дополнительных инструментов развития малого бизнеса, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора.



В начале встречи Алексей Текслер поблагодарил Калинина за командную работу на региональном и федеральном уровне: президент «Опоры России» принимал участие в разработке мер защиты малого и среднего предпринимательства от западных санкций.

«Сегодня малый и средний бизнес — один из крупнейших работодателей в регионе. Сейчас сюда включены и самозанятые, которых у нас уже больше 80 тысяч. Все доходы, которые собираются в региональный бюджет по налогу самозанятых, уходят в муниципалитеты», — напомнил Алексей Текслер.

Действительно, на сегодня в Челябинской области зарегистрировано 136 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, в этой сфере занято более 400 тысяч человек.

По словам губернатора, 2022 год станет в плане поддержки предпринимателей совершенно особенным. Напомним, бюджет Челябинской области изначально предусматривал увеличение финансирования помощи малому бизнесу более чем вдвое. После введения внешних санкций размер помощи вырос почти втрое по сравнению с 2021 годом.

«В настоящее время подписаны все нормативно-правовые акты, которые запускают эти меры. В первую очередь это увеличение финансирования микрозаймов по льготной ставке, отсрочки по ранее выданным займам. Новая мера — стимулирование проектов импортозамещения, так как малый бизнес все больше включается в кооперационные цепочки с крупными промышленными предприятиями. Также предприниматели могут получить льготные займы по линии центра „Мой бизнес“», — рассказал губернатор.

Александр Калинин назвал главные векторы развития предпринимательства: остро стоит вопрос об увеличении производства промышленной и сельскохозяйственной продукции.

«Челябинская область входит в десятку крупнейших индустриальных регионов страны и является одним из лидеров по сельскохозяйственному производству. Хотелось бы наметить с вами планы по ускоренному развитию малого бизнеса региона именно в индустриальной и агропромышленной сфере. Но нельзя забывать о международной кооперации. Где-то она искусственно ограничена, значит, надо находить новых партнеров», — отметил президент «Опоры России».