В Челябинске возле цирка ограничат движение транспорта с 30 августа

На перекресте улиц Кирова и Братьев Кашириных проведут ремонт трамвайного переезда

В Челябинске продолжается ремонт трамвайных переездов. Их обновление должно максимально разгрузить дороги. Кроме того, 30 километров трамвайных путей города планируется обособить от проезжей части для беспрепятственного движения рельсового транспорта. В администрации Челябинска предупредили, что с 30 августа ремонт трамвайного переезда пройдет в районе цирка, на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных.

Движение транспорта по проезжей части будет ограничено, трамваи будут работать по своим маршрутам и в обычном режиме.

«В связи с ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных с 30 августа движение на данном перекрестке будет ограничено. Так, на первом этапе, с 22 часов 30 августа будет ограничено движение по улице Кирова в сторону центра, а также по улице Братьев Кашириных при движении прямо и направо. Трамваи будут работать в обычном режиме. Работы ведет ООО „Стройсервис“, первый этап планируется завершить до 22 часов 2 сентября», — предупредили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.