В Челябинской области создадут более 2 тыс. рабочих мест для осужденных

Предприниматели будут трудоустраивать приговоренных к уголовному наказанию

В России в 2022 году планируют создать около 20 тыс. рабочих мест для осужденных к принудительным работам. В Челябинской области, как и в каждом регионе страны, будет организовано 400 рабочих мест, к концу 2024 года их число на Южном Урале достигнет 2 тыс., а по России — 80 тыс. Создание условий отбывания наказания в виде принудительных работ обсудили на совещании, проведенном министром юстиции РФ Константином Чуйченко, где также принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

«Принудительные работы — это вид наказания, не связанный с лишением свободы. Люди будут иметь возможность трудиться, например, в промышленности, на стройках, карьерах, в сфере благоустройства и так далее, погашая свои обязательства перед обществом (оплачивать алименты или какие-либо иски). Сегодня в условиях дефицита кадров, сокращения миграционных потоков нам очень важно иметь этот трудовой резерв. Конечно, бизнес спросит — как предполагается стимулировать работодателя к этим действиям? Помимо трудовых ресурсов, нужно еще и понижение налогов, например, на ту сумму, которая будет затрачена на создание инфраструктуры осужденным — на одного человека необходимо 3—4 кв. м жилой площади, общие бытовые комнаты, кухни, санузлы», — прокомментировал Александр Гончаров.

Осужденные за наказания по нетяжким статьям по решению суда работают на предприятиях, живут в общежитиях, работодатель создает им условия для проживания.

«Переход на принудительные работы поможет осужденным вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей. Уже сейчас мы видим, что количество рецидивов после исправительных центров почти в четыре раза меньше по сравнению с другими видами наказания», — подчеркнул Константин Чуйченко.

Министр юстиции обратил внимание, что для регионов создание исправительных центров может стать инструментом для решения проблемы нехватки рабочих рук как на промышленных предприятиях, так и в сфере ЖКХ.