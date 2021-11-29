Жители Челябинска пожаловались на плохую уборку снега с дорог

Глава города поручила усилить контроль за работой подрядчиков

Жители Челябинска в социальных сетях пожаловались на плохую уборку снега в Курчатовском и Центральном районах города. Сегодня, 29 ноября, на аппаратном совещании мэр Наталья Котова поручила усилить контроль за уборкой осадков.

«Если посмотреть социальные сети, то в Курчатовском районе качество уборки снега оставляет желать лучшего. Есть снег и на остановках, и на прилотковой части. Есть жалобы и по Чичерина, и по Бейвеля. По Центральному району улично-дорожная сеть — в основном жалобы идут на тротуары, есть гололед по улице Энгельса. И на улице Елькина снег лежит на прилотковой части. Эта информация по соцсетям, возможно, за выходные что-то изменилось. Усильте контроль»,— поручила Наталья Котова своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.

Чиновник ответил, что вся необходимая работа будет проведена.

Что касается уборки снега, то на прошлой неделе, по словам Максима Куляшова, снег с дорог убирали в среднем 118 единиц техники и 323 дорожных рабочих. За неделю вывезено 14 250 тонн снега и использовано 70 тонн противогололедной смеси для обработки улиц.