Почем нынче девственность и честь: в челябинском театре состоялась премьера пьесы Шекспира

На сцене молодежного ставили черную комедию, а получилась почти мелодрама

В Молодежном театре Челябинска состоялась премьера пьесы Шекспира «Мера за меру». Получилась какая-то вневременная воронка со столиком в центре, за которым сидит режиссер Тимур Насиров.

Актеры на сцене появляются будто случайно, из зрительного зала их таких набирают. Кто-то выходит уже готовой проституткой, вельможей или палачом. Кому-то приходится долго подгонять костюм, прямо от исподнего. Отращивать живот, натягивать пиджачок с карманами, набитыми спесью. Начало затягивается, зрители ерзают в креслах и нервно хихикают, благо что у Анджело, актера Дениса Саратникова отличный пресс (мы это еще на «Тровантах» заприметили) и смотреть, как он одевается — сплошное удовольствие.





Где мы сейчас, в шекспировском театре «Глобус» начала XVII века? Вот и солома под ногами, и стены полукруглые и герцог в кружевах с помпонами. Или в районе Лубянки — 2021, где женщины в чулках, коньяк в буфетах и связки воздушных шариков.

На сцене появляется Герцог Андрей Анашкин, много и с ужимками болтает, заигрывает со зрителями, шутки шутит. Жаль, не отправил в зал лощеного лакея с подносом, напиткам зрителей обносить. Тем более, что в финале всем анонсировали коньяк. Кажется, сэр Вильям Шекспир был бы доволен. А вы что, ждали чопорную комедию положений с пафосными фразами и хэппи-эндом?





Вспоминаю предпремьерную беседу с Тимуром Насировым. Он тогда сказал, что «Мера за меру» очень точно отражает его ощущения от происходящего в стране и мире. Ощущение безысходности, бесперспективности, беззащитности. И что герои все сволочи, кретины безнравственные и шуты.





А действие на сцене знай себе катится под соблазнительную гитару и громкие голоса. Вот Мариана (Алена Свиришевская) в третий раз мчится к микрофону петь «Желтый лист осенний» (не спрашивайте, это надо видеть), вот проститутки огрызаются на претензии вельмож («ах ты труба сквозная»), и я хохочу от души.





Смеюсь, пока не цепляюсь за отдельные фразы, сделанные, не сказанные. Пока не понимаю вдруг, что вот она — любовь, прозрачным шариком переходит из рук Изабеллы (Анастасия Шеронова) в руки Анджело. А вот дружба. Вот открытость и честность, слегка припорошенная блудливостью. Но все благородные эти явления затоптаны гордыней, надменностью, тщеславием, предательством и похотью. И соломой, от которой актеры пытаются очиститься, но снова падают лицом в смесь земли, сухой травы и вязкой безнравственной дряни.





Для всего этого режиссер выбрал очень изящные формы, браво! Ловко, без конкретных слов, уловками, секундным танцем, красной демонстрацией, аккордом заводной мелодии. Или долгим вальсом, который мог бы играть духовой оркестр в городском саду (на самом деле это вальс композитора Абеля Корженевски, вы могли это слышать в фильме «Курьер» с Камбербэтчем). Так смешно и чудовищно правдиво показать лицемерие, девственность, секс и чистейшей воды подлость в «Глобусе» бы не сумели.





«Мера за меру» — черная комедия. До последней ленты в костюмах черная, до последней сцены комедия. Но в руках Анджело появляется тот самый прозрачный шарик чистой любви, Изабелла опускает гордые плечи, а проситутка со всей душой на вопрос «что вы несете?!», отвечает «любовь». И отчего-то на губах становится горько, хотя до буфета с коньяком мы еще не дошли.



