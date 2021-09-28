В Челябинской области снизят налоги для многодетных семей и предпринимателей

Изменения коснутся транспортного обслуживания

Комитет по бюджету и налогам Челябинской области рассмотрел законопроект по снижению налоговой нагрузки для жителей и предпринимателей региона. Изменения касаются налогообложения на транспорт. Законопроект разработан для улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также для развития промышленной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области.

Одна из льгот будет направлена на поддержку многодетных семей с детьми от 18 до 23 лет, очно обучающихся в образовательных организациях.

«С 2022 года льготная налоговая ставка 1 рубль будет распространяться не только на семьи, имеющие детей до 18 лет, но и на многодетные семьи с детьми от 18 до 23 лет, если они обучаются по очной форме. На начало этого года в Челябинской области состоит на учете почти 36 тысяч многодетных семей с детьми до 18 лет. По предварительным расчетам с 2022 года к ним добавится еще порядка 8 тысяч человек до 23 лет», — прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания области Юрий Карликанов.

Также на пять лет освободят от уплаты транспортного налога резидентов и управляющие компании промышленных технопарков региона. На 10 лет налогами не будут облагаться резиденты и управляющие компании особых экономических зон на территории Челябинской области. Льгота касается грузовых автомобилей, автобусов, механизмов на пневматическом и гусеничном ходу (кроме мотосаней и снегоходов).

Кроме того, на заседании комитета рассмотрели вопрос о внесении изменений в региональный закон «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области». Поправки, предложенные бизнесом, предусматривают, что налог, выплачиваемый предпринимателями, будет начисляться из налоговой ставки того вида деятельности, прибыль которого приносит организации максимальный доход.

Комитет по бюджету и налогам поддержал законопроекты и проголосовал за их принятие Законодательным собранием в первом и третьем чтениях.