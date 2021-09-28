Челябинцы задолжали 1,7 миллиарда рублей за отопление

Четверть горожан не оплатила счета за прошлый период

В Челябинске неделю назад стартовал отопительный сезон, почти во все дома и социальные учреждения подан теплоноситель. Однако четверть жителей города еще не оплатила счета за прошлый отопительный сезон, сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Общая сумма долга челябинцев за отопление и горячую воду составляет 1,7 миллиарда рублей. По данным компании, 25% владельцев лицевых счетов до сих пор не внесли плату за тепловые ресурсы, использованные в прошлом отопительном периоде.

«Для сохранения баланса мы применяем различные способы воздействия на должников, в том числе и меры принудительного взыскания. Например, обращаемся в суд, если потребитель в течение двух месяцев не вносит оплату, при этом долг за отопление и горячее водоснабжение превысил две тысячи», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

По данным «УСТЭК-Челябинск», на сегодня в судах Челябинска рассматриваются заявления в отношении должников на сумму более миллиарда рублей. Исполнительные листы на 452 миллиона рублей уже направлены судебным приставам.