В Челябинской области 915 классов закрыты на карантин по ОРВИ

Занятия отменены в 215 школах региона

Сегодня, 28 сентября, в Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыты 915 классов в 215 школах. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования. Но постепенно учебные учреждения возобновляют занятия.

Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора в пяти школах Южноуральска и Снежинска дети занимаются в дистанционном формате, поскольку несколько учеников контактировали с больным коронавирусом.

В детских садах ситуация гораздо стабильнее: по всему региону на изоляции из-за контакта с больными ковидом находятся малыши из 14 дошкольных групп.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 378 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник.