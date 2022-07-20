В Челябинской области снизилась инфляция

На это повлияло укрепление рубля и коррекция цен на некоторые товары и услуги

В Челябинской области в июне зафиксировали снижение уровня показателя годовой инфляции. Как сообщили в Главном контрольном управлении региона, он составил 13,78%.



По данным Банка России, годовая инфляция снизилась в 79 из 82 регионов. В Уральском федеральном округе рост цен замедлился до 13,68%, оставаясь ниже общероссийского значения (15,90%).

«На замедление общего показателя инфляции во многом повлияло укрепление рубля, коррекция цен на отдельные группы товаров и услуг после их резкого удорожания в марте, а также расширение предложения основных продуктов питания по сравнению с прошлым годом», — сообщили в ГКУ Челябинской области.

В июне рост цен на продовольственные товары в Челябинской области снизился на 1,05% и составил 16,95%. Это связано с завозом свежего урожая из южных регионов России и стран ближнего зарубежья. Кроме того, открытие нового тепличного комплекса также позволило расширить предложение тепличных овощей.

«В свою очередь, в сфере производства мясопродуктов в качестве факторов, сдерживающих рост цен, отмечаются принятые меры государственной поддержки по введению ограничений на экспорт зерна и предоставлению субсидий из областного бюджета на закупку кормов», — озвучили в главном контрольном управлении области.

В регионе в связи с сокращением экспорта зафиксировали замедление роста цен на автомобильное топливо, металлочерепицу, доски и древесно-стружечные плиты.

Вместе с тем в сегменте услуг годовая инфляция в июне увеличилась на 1,51% до 11,16%.

«Рост издержек операторов связи привел к ускорению годового роста цен на услуги сотовой связи и телевещания. Кроме того, в связи с действующими ограничениями на перелеты в некоторые южные регионы, повысился спрос на отдых в местных санаториях и пансионатах, что повлияло на увеличение годовых темпов прироста цен на услуги областных курортов», — пояснили в ГКУ региона.

По данным Банка России, годовой уровень инфляции составит 14,0—17,0%, а в следующем году снизится до 5,0—7,0%.

