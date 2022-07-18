Владимир Путин назвал темпы снижения бедности в России недостаточными

По итогам прошлого года ее уровень в стране снизился до 11%

В России по итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, а еще в 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, было на 1,9% больше. Продвижение есть, но его темпы и скорость недостаточны. Об этом сегодня, 18 июля, президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что снижение бедности — одна из основных национальных целей.

«Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года — она, кстати говоря, снижается постепенно, — мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно. Для этого с 1 июня этого года мы провели индексацию пенсий и прожиточного минимума на дополнительные десять процентов. В настоящее время они на 19,5% выше уровня прошлого года. Существенно расширили охват нашей системой мер поддержки семей с детьми. Теперь на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи — начиная с беременности мамы и до достижения ребенком 17 лет», — отметил Владимир Путин.

Почти миллион человек в России заключили социальные контракты. Этот вид господдержки также играет большую роль в снижении бедности. Владимир Путин попросил Счетную палату и ОНФ проанализировать результативность этого инструмента и представить предложения по его дальнейшему развитию.

Задача с доступностью детских садов в стране, по словам президента, решена на 99 с лишним процентов. Проблемы с этим остаются лишь в ряде регионов, где вводились новые микрорайоны без необходимой инфраструктуры. Владимир Путин попросил обратить на это особое внимание губернаторов.

«По итогам второго квартала этого года смертность в России снизилась до уровня допандемийного 2019 года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года», — отметил Владимир Путин.

Президент назвал это хорошим результатом и призвал устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году. В связи с этим глава государства вновь обратил внимание коллег на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом C, которая до сих пор не начата.