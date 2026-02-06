В Челябинской области с 1 марта ужесточат рекламу энергетиков

В ней будет необходимо предупреждать о вреде употребления напитка

В 2026 году в России вступают в силу новые правила для рекламы энергетических напитков, призванные защитить потребителя от недобросовестной информации. Уже ужесточили требования в сфере финансовых услуг. С 1 марта изменятся критерии для рекламы энергетиков, сообщила глава Челябинского УФАС Анна Козлова.

Рекламу энергетиков теперь нельзя будет построить на утверждениях об их пользе. Вместо этого в ней придется размещать четкие предупреждения о вреде чрезмерного употребления таких напитков. Это решение связано с ростом их популярности среди подростков.

Также Анна Козлова напомнила об изменениях в рекламе банкротства, которые вступили в силу с 1 января 2026 года.

«Мы знаем, что реклама финансовых услуг бывает иногда агрессивная. Плюс ко всему потребители несут существенные убытки от нарушения законодательства. В рекламе нужно говорить, что банкротство влечет негативные последствия. В их числе — кредитное ограничение на пять лет», — отмечает глава Челябинского УФАС.

Такие изменения антимонопольный орган продвигал достаточно давно. Это должно привести к снижению числа необдуманных обращений за такими услугами.

Антимонопольщики рассказали, что по всей стране, включая Челябинскую область, широко распространена практика создания АНО и передача через них бюджетных средств. Эти организации часто закупают товары и услуги без конкурсов, просто выбирая «своих» подрядчиков. Антимонопольная служба давно критикует такой подход, так как он ограничивает конкуренцию и может вести к неэффективным тратам.

С 1 января 2027 года такие АНО будут обязаны следовать закону о закупках (223‑ФЗ). Это значит, что у них появится обязанность разрабатывать собственные положения о закупках, публиковать планы и проводить конкурентные процедуры, чтобы выбирать лучших поставщиков по цене и качеству.

