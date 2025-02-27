На Южном Урале введут дополнительные запреты на продажу энергетиков

В частности, купить энергетические напитки нельзя будет в образовательных, медицинских, культурных и спортучреждениях

В Челябинской области заработают дополнительные запреты на продажу энергетических напитков. На территории региона устанавливается запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для непосредственного осуществления образовательной деятельности, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на решение февральской сессии Заксобрания.

Это означает, что более 5,5 тысячи объектов в регионе, включая торговые автоматы, расположенные внутри этих учреждений, будут исключены из списка мест, где можно приобрести такие напитки. Данный запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков будет касаться не только несовершеннолетних, но и взрослых.

Норма, введенная региональным парламентом, начнет действовать в Челябинской области с 1 сентября в дополнение к положениям федерального законодательства: в России с 1 марта вступает в силу закон, который устанавливает запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним.

Добавим, в Челябинской области с сентября 2023 года действовал региональный запрет на продажу подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. В связи с вступлением в силу аналогичного общефедерального закона он признан утратившим силу.