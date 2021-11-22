Сказка из мусора: в Челябинске состоится премьера «Русалочки»

Рассказываем, как в Театре Кукол собрали бутылки и поставили спектакль

В челябинском Театре Кукол 27 ноября премьера. Приглашенный молодой режиссер Аглая Жюгжда и художница Ксения Ольховская ставят сказку Ганса Христиана Андерсена с сюжетом, который может случиться с нами лет через 100. Или не случится вовсе.





На сцене несколько ящиков, украшенных разноцветной галькой. И только вблизи понимаешь, что это пластиковые стаканчики и бутыли из под йогурта, шампуня, средства для мытья посуды, сломанная детская машинка, алюминиевая банка. А вокруг них выстроен куб, с шаткими ребрами и веревками. Все это перекатывается и волнуется, словно в бурю на море. А среди них ходят люди в защитных костюмах и масках. Они собирают мусор.

«Русалочка» Аглаи Жюгжды — это история в истории. Наше возможное будущее, если мы не включим сердце.



Аглая Жюгжда, режиссер спектакля

— Мы представили, как историю «Русалочки» будут рассказывать через десятки и сотни лет. Что будет вокруг людей? Я надеюсь, что это наше будущее не случится. Не сбудется даже в какой-то альтернативной вселенной, ни в каком году. Ведь это точка невозврата, когда нет воды, нет растений, есть только кучи мусора. И это сбудется, если мы не одумаемся, не включим сердца, — говорит Аглая.

— А саму сказку о большой любви расскажете?

— Конечно, это ведь связано между собой. Человек может любить не только чужое сердце. Он может любить себя, природу, растения, весь окружающий мир. Всецело отдавать себя этому благу. Экотема возникла потому, что нужно было вписать историю в современность. Поэтому возникла эта история в истории.

— Это сторителлинг уже какой-то, даже стендап.

— Именно. Поэтому у нас на сцене актеры Театра Кукол сначала и вовсе без кукол. Они рассказывают историю и тут же показывают ее на куклах. Отчасти потому, что нужно разграничить: вот эта сказка о прекрасном море и Русалочке была тогда, много лет назад. А действительность мусорщиков страшная, и люди в этом моменте живут.





Мусорщики уходят за кулисы и вдруг в кубе блестящими волнами разливается море, появляются яркие медузы, разноцветные русалки, совершенно потрясающая ведьма. И кто бы мог подумать, что русалочьи хвосты из бутылки, ребра ведьмы из шлангов пвх, а медузы из новогодней мишуры и зонтиков.





— Когда мы заявили нашу идею Александру Бороку, он был в восторге, очень хорошая история для Челябинска, уместная. А вот в цехах были удивлены. Мы тогда предложили утроить акцию среди актеров и сотрудников театра, чтобы все приносили бутылки. В результате это превратилось в масштабную акцию для зрителей. Реквизиторы до сих пор шутят, что премьера пройдет, а бутылки продолжат нести, — смеется Ксения Ольховская, художник спектакля.





Собрать мусор оказалось не сложно. Сложнее придумать кукол из мусора, которые были бы не только красивыми, но и функциональными. Как склеить пластик, этикетки, чтобы у кукол функционировали руки, поворачивалась голова. И главное, чтобы в руках кукловодов это работало.

— Куклой может быть все, даже мусор. В театральном институте есть такие занятия, предлагают превратить в куклу стул, ручку, пусть даже дверную. Разницы никакой, надо только понять, как ей поработать интересно, чтобы она была уникальна и отличалась от всех остальных,— делится ощущениями актер Артем Чистяков.

А на сцене тем временем грохочет буря. Фанерный корабль с отважным принцем на капитанском мостике ловит одну волну за другой. И вдруг человечек оказывается в море. А дальше вы уже сами знаете.





Но не знаете, что в той альтернативной мусорной реальности тоже есть дети. Там, по берегу исчезнувшего моря ходит девочка, которая с упоением слушает волшебную сказку о Русалочке, мечтает о принце и о том мире, где есть вода. Кажется, что она слышит песню, которую поет ей море. И пока она ее слышит, у нас есть надежда.

Премьера спектакля «Русалочки» состоится в Театре кукол 27 ноября. Зрителей приглашают в ДК ЧЭРЗ к 11:00.