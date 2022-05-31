Заксобрание Челябинской области одобрило предложения губернатора Алексея Текслера об изменении законов для поддержки бизнеса в условиях санкций. Меры направлены на помощь индивидуальным предпринимателям, концессионерам важных инфраструктурных проектов, металлургам, аграриям, ученым и сфере развлечений.
Благодаря льготам компании сэкономят на налогах 440 млн рублей. Они смогут направить эти деньги на развитие бизнеса. Новые законы коснутся 6,5 тыс. организаций и ИП, где работают 20 тыс. человек.
Как изменили законы для поддержки бизнеса:
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концессионерам обнулили налог на имущество;
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организации, которые помогают газифицировать поселки, тоже не будут платить налог за сети и котельные;
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продлили срок действия «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей до 1 января 2025 года. Это актуально для ИП, которые работают по упрощенной и патентной системам налогообложения. Раньше каникулы были до 2024 года;
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до 5% снизили налоговую ставку по упрощенной системе «доходы — расходы» и до 1% — для ИП и организаций: обрабатывающие производства, деятельность в области научных исследований и разработок, развлекательная, спортивная и телекоммуникационная деятельность, соцпредприятия, — а также для социально ориентированных некоммерческих организаций;
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расширили виды деятельности предприятий, которые могут применять патентную систему налогообложения на территории Челябинской области.
О своих законодательных инициативах Алексей Текслер упомянул во время обращения к депутатам ЗСО во дворце спорта «Юность».
«За прошедшие годы мы приняли целый ряд решений по оптимизации налоговой системы региона в целях поддержки и стимулирования развития бизнеса. С 2020 года снизили ряд ставок по упрощенной системе налогообложения. На этот и прошлый год вдвое — до 3% — уменьшили ставку по единому сельскохозяйственному налогу», — отметил Алексей Текслер.
Губернатор предложил сохранить пониженную ставку сельхозналога еще на два года. Также в Челябинской области планируют совсем обнулить налог для аграриев, которые создают новые рабочие места.
По словам президента делового объединения «Опора России» Александра Калинина, в Челябинской области принимают беспрецедентные для страны меры поддержки бизнеса. Например, ни в одном регионе нет налоговой ставки в 1% для всех обрабатывающих производств.
«Алексей Леонидович предложил сконцентрировать всю поддержку на производственном бизнесе. Потому что Урал — это производство. У нас уникальное число промышленников, целые школы, династии, готовые развивать производство. Нужно, чтобы они делали техническое перевооружение, занимались импортозамещением в это непростое время. Снизить для них фискальную нагрузку — это очень серьезный шаг. Но все эти не полученные областью налоги в будущем вернутся за счет развития бизнеса», — отмечает Александр Калинин.
Обнуление налога на имущество для газораспределительных предприятий, по мнению Александра Калинина, позволит в максимально короткие сроки завершить газификацию области.
«Освободившиеся средства газораспределительная система направит на подключение и граждан, и бизнеса, особенно производственного. Эта задача поставлена президентом — стопроцентная газификация, это и качество жизни на селе, и экономические выгоды — газ лучше мазута. Максимально все сделано для того, чтобы развивалось производство и энергетика», — комментирует Александр Калинин.
Наряду с федеральными мерами поддержки бизнеса, которые реализуются на территории Российской Федерации, в Челябинской области действует региональный план по поддержке экономики. О нем Алексей Текслер также рассказал в обращении к депутатам Заксобрания.