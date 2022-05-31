В Челябинской области продлили налоговые каникулы для предпринимателей до 2025 года

Изменить законы для поддержки бизнеса предложил губернатор Алексей Текслер

Заксобрание Челябинской области одобрило предложения губернатора Алексея Текслера об изменении законов для поддержки бизнеса в условиях санкций. Меры направлены на помощь индивидуальным предпринимателям, концессионерам важных инфраструктурных проектов, металлургам, аграриям, ученым и сфере развлечений.

Благодаря льготам компании сэкономят на налогах 440 млн рублей. Они смогут направить эти деньги на развитие бизнеса. Новые законы коснутся 6,5 тыс. организаций и ИП, где работают 20 тыс. человек.

Как изменили законы для поддержки бизнеса:

концессионерам обнулили налог на имущество;

организации, которые помогают газифицировать поселки, тоже не будут платить налог за сети и котельные;

продлили срок действия «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей до 1 января 2025 года. Это актуально для ИП, которые работают по упрощенной и патентной системам налогообложения. Раньше каникулы были до 2024 года;

до 5% снизили налоговую ставку по упрощенной системе «доходы — расходы» и до 1% — для ИП и организаций: обрабатывающие производства, деятельность в области научных исследований и разработок, развлекательная, спортивная и телекоммуникационная деятельность, соцпредприятия, — а также для социально ориентированных некоммерческих организаций;

расширили виды деятельности предприятий, которые могут применять патентную систему налогообложения на территории Челябинской области.

О своих законодательных инициативах Алексей Текслер упомянул во время обращения к депутатам ЗСО во дворце спорта «Юность».

«За прошедшие годы мы приняли целый ряд решений по оптимизации налоговой системы региона в целях поддержки и стимулирования развития бизнеса. С 2020 года снизили ряд ставок по упрощенной системе налогообложения. На этот и прошлый год вдвое — до 3% — уменьшили ставку по единому сельскохозяйственному налогу», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор предложил сохранить пониженную ставку сельхозналога еще на два года. Также в Челябинской области планируют совсем обнулить налог для аграриев, которые создают новые рабочие места.

По словам президента делового объединения «Опора России» Александра Калинина, в Челябинской области принимают беспрецедентные для страны меры поддержки бизнеса. Например, ни в одном регионе нет налоговой ставки в 1% для всех обрабатывающих производств.

«Алексей Леонидович предложил сконцентрировать всю поддержку на производственном бизнесе. Потому что Урал — это производство. У нас уникальное число промышленников, целые школы, династии, готовые развивать производство. Нужно, чтобы они делали техническое перевооружение, занимались импортозамещением в это непростое время. Снизить для них фискальную нагрузку — это очень серьезный шаг. Но все эти не полученные областью налоги в будущем вернутся за счет развития бизнеса», — отмечает Александр Калинин.

Обнуление налога на имущество для газораспределительных предприятий, по мнению Александра Калинина, позволит в максимально короткие сроки завершить газификацию области.

«Освободившиеся средства газораспределительная система направит на подключение и граждан, и бизнеса, особенно производственного. Эта задача поставлена президентом — стопроцентная газификация, это и качество жизни на селе, и экономические выгоды — газ лучше мазута. Максимально все сделано для того, чтобы развивалось производство и энергетика», — комментирует Александр Калинин.

Наряду с федеральными мерами поддержки бизнеса, которые реализуются на территории Российской Федерации, в Челябинской области действует региональный план по поддержке экономики. О нем Алексей Текслер также рассказал в обращении к депутатам Заксобрания.