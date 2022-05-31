Аграриев в Челябинской области освободят от уплаты единого сельхозналога

Льготы получат предприниматели, которые создают новые рабочие места

В Челябинской области вводят дополнительные налоговые льготы и преференции для бизнеса. Так, помимо сохранения пониженной ставки для плательщиков единого сельхозналога (ЕСХН) на следующие два года, предприятиям, которые сохраняют или увеличивают занятость на селе, налог обнулят. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил во время обращения к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

«Предлагаю сохранить пониженную ставку единого сельскохозяйственного налога еще на два года для всех категорий плательщиков этого налога, в масштабах области это более 1200 юридических лиц и предпринимателей. Для поддержки развивающихся хозяйств и предприятий — для тех, кто расширяет производство, дополнительно привлекает кадры на село, — обнулить ставку налога на текущий и последующие два налоговых периода»,— отметил Алексей Текслер.

Нововведения будут способствовать обеспечению финансовой устойчивости агропредприятий и позволят привлечь инвестиции на их развитие.

По словам главы региона, сегодня категорически важно развивать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, обеспечивать продовольственную безопасность страны и региона, в том числе за счет увеличения посевных площадей. Это вопрос не только экономический, но и политический, считает Текслер.

«Это очень большая поддержка для сельхозпредприятий, мы очень благодарны губернатору за такое решение. Для нашего предприятия это возможность сэкономить порядка 5 млн рублей в год на уплате единого сельскохозяйственного налога, что сегодня большие деньги. Лучше мы направим эти средства на увеличение зарплат работников, их социальную поддержку, а также на развитие бизнеса. Мы увеличили в этом году количество рабочих мест, общий штат предприятия сегодня достигает 327 человек», — говорит владелец фермерского хозяйства в Агаповском районе Айдархан Карсакбаев.

По словам аграриев, налоговые льготы позволят высвободить средства на развитие сельхозпредприятий, реализовать социальные программы на селе, привлечь молодежь для работы на фермах.

«Для нас такое решение — это стимул для развития не только нашего предприятия, но и всего села. В этом году мы расширяем производство, приняли на работу новых сотрудников. Делаем все, чтобы у хозяйства были перспективы. Спрос на продукцию есть, поддержка области и налоговые льготы позволят нам увеличить объемы производства мяса в этом году», — говорит глава фермерского хозяйства «Урал» в Карталинском районе Сагымбай Рахимов.

Дополнительное снижение налоговых ставок предусмотрено также для предприятий, работающих в Челябинской области по упрощенной системе налогообложения. Минимально возможные ставки устанавливаются для компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере обрабатывающих производств (кроме производства подакцизных товаров), научных исследований и разработок. Законопроект разработан совместно с общественной организацией предпринимателей «Опора России» в рамках комиссии Госсовета.