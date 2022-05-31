В Челябинской области реализуют региональный план по поддержке экономики

В него вошли налоговые льготы и мораторий на проверки бизнеса

Наряду с федеральными мерами поддержки бизнеса, которые реализуются на территории Российской Федерации, в Челябинской области действует региональный план по поддержке экономики.

В него вошли такие востребованные у предпринимателей меры поддержки, как льготы по уплате налогов и страховых взносов, льготное кредитование, облегчение процедуры импорта, прежде всего — технологического. Специальные меры поддержки введены для отдельных отраслей экономики, в частности для тех, что испытывают санкционное давление.

«Меры поддержки экономики нацелены на важнейший сегодня приоритет — обеспечение стабильной работы бизнеса, наших предприятий, сохранение и увеличение числа рабочих мест», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Для поддержки предпринимателей область увеличила авансирование контрактов, то есть отныне предприятия, участвующие в торгах, могут получить аванс в большем размере, чем было в начале этого года.

На территории региона введен мораторий на большинство проверок контролирующих и надзорных ведомств. Также в региональный план по поддержке экономики входят автоматическое продление лицензий и разрешений для отраслей бизнеса, деятельность которых регулируется государством.