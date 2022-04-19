В Челябинской области появится второй брендовый маршрут

Варианты поездок по региону пока что обсуждаются

На юге Челябинской области в скором времени может появиться второй региональный брендовый маршрут. Об этом ИА «Первое областное» сообщила замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова. Путь пройдет через Аркаим и Магнитогорск. Рабочее название — «5000 лет металлургии». Оно полностью отражает концепцию маршрута. Туристы смогут увидеть древнюю родину металлургии и современного производственного гиганта.

«Мы планируем разработку второго брендового маршрута. Хотим связать им южные территории области. Это Аркаим, где производство металла зародилось, и флагман промышленного туризма — ММК. Мы рассматриваем разные варианты маршрута. Пока что конкретики нет. Мы готовили этот проект для акселератора Агентства стратегических инициатив. Было другое название — „Уикенд с металлургом“. Но там мы в итоге презентовали наш действующий брендовый маршрут», — рассказывает корреспонденту ИА «Первое областное» Ирина Чиркова.

Кроме посещения ММК в программу поездки в Магнитогорске могут включить знаменитый монумент «Тыл — фронту» и парк «Притяжение». Его первая очередь откроется уже этим летом.

«Скоро мы начнем поездки по области. Будем думать, как построить маршруты. Посмотрим, какая есть инфраструктура. Для брендового маршрута важны хорошие дороги, места размещения. Надо просчитать экономические моменты, чтобы было выгодно нашим туроператорам. У Аркаима есть сезонность. Он пока что работает только летом. Еще у нас есть планы насчет маршрута по северным территориям. Это Касли, Кыштым с его историческими объектами. Возможно, что-то сделаем вместе со Свердловской областью», — поясняет замдиректора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

По словам Ирины Чирковой, количество брендовых маршрутов у региона не ограничено. Главное, чтобы они соответствовали требованиям по инфраструктуре и были интересны для посещения. Первый брендовый маршрут Челябинской области появился в 2021 году. Он называется «Челябинск. К нам прилетают даже метеориты!».

Возможно, в регионе появится еще несколько туристических маршрутов. Они не будут иметь статусы брендовых. Есть планы возродить маршрут № 55. Он существовал в советские времена. Путь проходил через озеро Увильды, Миасс, Ильменский заповедник, Златоуст, хребет Уреньгу, хребты Большого Таганая и озеро Тургояк.

У Башкортостана есть идея создания Большой южноуральской тропы протяженностью 500—600 км. Этот маршрут охватит два региона. Преодолевать расстояние нужно будет пешком. По словам замминистра экономического развития Челябинской области Андрея Минченко, сейчас идут проработка маршрута и оценка его привлекательности.

Кроме того, неоднократно звучали инициативы от бизнеса по созданию велосипедной и лыжной тропы Таганай — Тургояк — ГЛК «Солнечная долина». Проект маршрута протяженностью 100 км находится в работе. Происходит урегулирование земельных вопросов. Андрей Минченко отметил, что инвесторы готовы реализовать проект.