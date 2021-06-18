В Челябинской области повышается эффективность исполнения нацпроектов

Темпы расходов набирают обороты по сравнению с прошлым годом

В период с января по май 2021 года расходы бюджетов Российской Федерации и Челябинской области по приоритетным направлениям и текущим статьям производятся заметно быстрее, чем в первые пять месяцев 2020-го. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона. Ведомство проводило экспресс-анализ исполнения нацпроектов.

«По состоянию на 1 июня 2021 года исполнение расходов федерального бюджета составило 39,6% (+1,8%), расходов, направленных на реализацию федеральных проектов, составило 31,7% (+2,8%), расходов областного бюджета составило 33,5% (+0,9%); расходов, направленных на реализацию региональных проектов, составило 24,7% (+8,1%)», — отметили в пресс-службе КСП Челябинской области.





В Контрольно-счетной палате добавили, что губернатор Алексей Текслер с января этого года лично контролирует своевременное проектирование объектов бюджетных инвестиций и проведение конкурсов в рамках государственных закупок. Эти факторы оказали существенное влияние на рост темпов расходов средств.

Добавим, ранее КСП сообщала, что по кассовому исполнению расходов на реализацию национальных проектов Челябинская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. Уровень исполнения расходов в регионе выше среднего показателя по УрФО — 24,7% против 23,1%.