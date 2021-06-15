Челябинская область занимает третье место в УрФО по реализации нацпроектов

Расходы региона демонстрируют позитивную динамику по сравнению с прошлым годом

По кассовому исполнению расходов на реализацию национальных проектов Челябинская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. Уровень исполнения расходов в регионе выше среднего показателя по УрФО — 24,7% против 23,1%. Такие данные по состоянию на 1 июня сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.





В ведомстве отмечают, что на 1 июня 2020 года уровень кассового исполнения расходов на нацпроекты был значительно ниже. В среднем по УрФО он составлял 19,9%, а в Челябинской области — 16,6%.

В мае Контрольно-счетная палата региона сообщала, что с января по апрель 2021 года расходы бюджетов Российской Федерации и Челябинской области по приоритетным направлениям и текущим статьям осуществляются заметно быстрее, чем в аналогичном периоде 2020-го. Исполнение расходов федерального бюджета составляло 32,2% (+0,8%), расходов, направленных на реализацию федеральных проектов, — 27,0% (+2,7%), исполнение областного бюджета — 27,7% (+2,3%), а исполнение расходов, направленных на реализацию региональных проектов, — 16,7% (+5,7%).