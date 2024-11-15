В Челябинской области построят первый российско‑иранский малотоннажный завод СПГ

Предприятие планируют ввести в эксплуатацию к концу 2026 года

На втором Международном форуме «МТК „Север — Юг“ — новые горизонты» в Астрахани произошло важное событие в сфере энергетики: был подписан меморандум о строительстве совместного малотоннажного завода по сжижению природного газа (СПГ) между Россией и Ираном. Участниками сделки стали компании North-South Corridor Development Group и «Криогаз-Челябинск», а также Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» и Каспийский международный интеграционный клуб «Север — Юг», сообщают федеральные СМИ.

По словам Николая Исакова, вице-президента и исполнительного директора Российского газового общества, этот проект станет первым в своем роде в России и сможет производить около пяти тонн сжиженного газа в час. Учитывая растущую потребность в энергетических ресурсах, завод будет играть ключевую роль в обеспечении топливной безопасности страны.

Ожидается, что технические условия для подключения завода к магистральному газопроводу будут определены в конце текущего года или в начале следующего. Процесс врезки в газопровод запланирован на май 2025 года, а полный ввод завода в эксплуатацию намечен на конец 2026 года. Иран берет на себя финансовые обязательства, вложив в проект не менее 1,2 миллиарда рублей.

Эксперты уверены, что открытие завода не только создаст новые рабочие места в регионе, но и подчеркнет стратегическую значимость Челябинской области на международной арене. Инвестиции иранских партнеров демонстрируют растущий интерес к российским энергетическим ресурсам, что может открыть новые горизонты для сотрудничества между двумя странами.