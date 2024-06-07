В Челябинской области увеличат количество транспорта на природном газе

«Газпром» построит в регионе новые газозаправочные станции

На ПМЭФ-2024 подписано соглашение о расширении использования в Челябинской области природного газа в качестве моторного топлива. О развитии в регионе рынка газомоторного топлива договорились губернатор Алексей Текслер и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.





В рамках соглашения «Газпром» проработает варианты строительства в регионе новых газозаправочных станций. Перечень и сроки конкретных мероприятий будут закреплены в дорожной карте. В настоящее время в Челябинской области действуют 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома».

Сегодня в Челябинской области реализуется комплекс мер, направленный на улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий для жизни людей. В том числе ведется работа по стимулированию перевода транспорта граждан и организаций на «чистые» виды топлива для снижения объемов выбросов в атмосферу.

В 2019 году Челябинская область вошла в перечень пилотных регионов по реализации мероприятий государственной программы по развитию рынка газомоторного топлива.