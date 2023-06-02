В Челябинской области подписали первое соглашение о региональной компенсации по IT‑ипотеке

Регион дополнительно компенсирует 3% ставки по кредиту раз в квартал

В Челябинской области подписано первое соглашение о взаимодействии в рамках региональной компенсации по IT-ипотеке, подписи под которым поставили представители регионального Минсоца, Минцифры и Сбера.

Помимо федеральных льгот, челябинские айтишники смогут обратиться в органы соцзащиты или при оформлении ипотеки в Сбер для получения региональной компенсации в части процентной ставки по кредиту. В декабре 2022 года для этого в Челябинской области был принят закон о дополнительной социальной поддержке IТ-специалистов. Сотрудники аккредитованных IТ-компаний получили право на компенсацию по жилищным кредитам, выданным на приобретение (строительство) жилья в регионе. Компенсация будет выплачиваться раз в квартал в размере 3% ставки по ипотечному договору.

«На Южном Урале по инициативе губернатора Алексея Текслера проработана комплексная система мер поддержки IT- и телеком-отраслей. Это и налоговые преференции, субсидии, снижение арендной стоимости, гранты для IT-сферы и многое другое. Но компании не будут существовать без сотрудников. Поэтому для IT-специалистов принята федеральная программа льготной ипотеки со ставкой от 5%. А для работающих в аккредитованных компаниях Челябинской области разработан механизм компенсации уже оплаченных с января 2023 года процентов по ипотеке. Мы одни из первых в стране создали подобную региональную программу поддержки IT-специалистов», — сообщил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Усиление господдержки IT-специалистов позволит привлечь профессиональные кадры именно в Челябинскую область.

«В современных условиях, когда региону необходимы квалифицированные сотрудники в сфере информационных технологий, дополнительные меры соцподдержки позволят привлечь в область первоклассных IТ-специалистов, а у тех, кто уже проживает здесь, появится возможность реализовать свой потенциал, не покидая Южный Урал», — считает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, программа льготного жилищного кредитования с господдержкой для IT-специалистов была запущена в мае 2022 года. Получить кредит по ней могут сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно с доходом от 150 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в Москве, от 120 тыс. рублей — в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населенных пунктах. Соглашение со Сбербанком стало первым и будет типовым для других коммерческих организаций. В Сбере ставка по «Ипотеке для IT» начинается от 4,7%. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей, срок — до 30 лет.

«С начала запуска льготной программы мы выдали сотрудникам IT-компаний в Челябинской области кредитов на сумму 400 млн рублей. Благодаря региональной субсидии IT-ипотека станет еще более доступной и востребованной. Со своей стороны, Сбер обеспечит всю инфраструктуру, чтобы процесс получения компенсации был максимально понятным и удобным», — говорит управляющий челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Чтобы получить компенсацию по уже полученной льготной ипотеке, заемщикам нужно обратиться с заявлением напрямую в службу социальной защиты. Южноуральцы, которые только начинают оформление кредита, подают пакет документов в отделениях Сбербанка без дополнительных обращений в другие службы.

В Челябинске заявления будут принимать в отделениях Сбербанка на ул. Труда, 160, ул. Дзержинского, 93б, и на Комсомольском проспекте, 70в, а в Магнитогорске — на пр. Ленина, 74а. В этих же офисах клиентов будут консультировать о порядке выплат и необходимых документах.

Также для челябинских ИТ-компаний снижена налоговая ставка и организовано освобождение от проверок. Их сотрудникам предоставляется льготная ипотека и кредиты, упрощенное трудоустройство и отсрочка от срочной службы.