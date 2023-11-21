В Челябинской области подешевели продукты «борщевого набора»

Цены сократились из‑за нового урожая и низкого спроса

В Челябинской области в октябре подешевели продукты «борщевого набора», что связано с поступлением на прилавки овощей нового урожая и снижением спроса из-за урожая в личных подсобных хозяйствах, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

В категории продовольственных товаров цены снизились по 42 позициям, в том числе на картофель — 23,26 рубля за килограмм (−21,3%), морковь — 29,21 рубля за килограмм (−18,5%), капусту белокочанную свежую — 25,07 рубля за килограмм (−16,1%), свеклу — 27,95 рубля за килограмм (−13,1%), лук — 31,32 рубля за килограмм (−11,3%).

«Снижение цен связано с поступлением свежего урожая овощей и снижением спроса по причине урожая личных подсобных хозяйств. Стоит отметить, что цены на картофель, капусту, лук и морковь снизились во всех субъектах УрФО. Цены на капусту и морковь в Челябинской области не только снизились, но и ниже, чем в соседних регионах УрФО»,— уточнили аналитики КСП.

В категории непродовольственных товаров цены снизились по 100 позициям. Так, фотоаппарат в октябре можно было приобрести дешевле на 5,9% — за 7241 рубль.

Подешевели некоторые медицинские препараты: стоимость ксилометазолина (галазолина) стала меньше на 9,6%, ренгалина — на 6%, цефтриаксона — на 5,4%, канефрона — на 5,1%.

Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования в октябре стоил 286,65 рубля (−5,9%), проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования — 429,03 рубля (−4,1%), проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования — 157,99 рубля (−5,2%) в расчете на 100 километров пути. Снижение цен на проезд железнодорожным транспортом связано с сезонными коэффициентами, считают аналитики КСП.