В Челябинской области подешевели поездки на такси и апельсины

Эксперты рассказали, на что в ноябре снизились цены

В Челябинской области в ноябре снизились цены на картофель, апельсины, лимоны и другие продовольственные товары. В связи с распродажами в меньшую сторону изменилась и стоимость электроники: смарт-часов, мониторов. Среди подешевевших услуг эксперты Контрольно-счетной палаты региона выделили поездки на такси, а также туры в Египет.



В категории продовольственных товаров специалисты КСП Челябинской области зафиксировали 39 наиболее подешевевших позиций. Картофель снизился в цене на 7,5% (килограмм стоил 21 рубль), апельсины — на 7% (185 рублей за килограмм), лимоны — на 6,9% (179 рублей за килограмм), сахар-песок — на 4,7% (69 рублей за килограмм), рыба живая и охлажденная — на 4,4% (342 рубля за килограмм).

«Следует отметить, что цены на указанные овощи, фрукты и сахар снизились в ноябре во всех регионах Уральского федерального округа, а цена на рыбу снизилась только в Челябинской области», — сказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

В регионе также подешевели 107 позиций в сегменте непродовольственных товаров. Электрическую дрель в ноябре в среднем можно было приобрести за 3 тысячи рублей (−13,4%), смарт-часы — за 3,5 тысячи рублей (−9,6%), монитор для компьютера — за 14,8 тысячи рублей (−7,5%), утюг — за 3,2 тысячи рублей (−5,9%), а швейную машину — за 12,3 тысячи рублей (−5,45).

«Основные причины снижения цен на электронику в ноябре — это проведение ежегодных акций „черная пятница“ и различные предновогодние скидки. Следует отметить, что процент снижения цен по всем указанным позициям в Челябинской области выше, чем в иных субъектах Уральского федерального округа», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого подешевели поездки на отдых. Так, туры в Египет в среднем упали в цене на 5,4% (78 тысяч рублей), экскурсионные туры по России — на 3,7% (11,9 тысячи рублей), а в Турцию — на 3,3% (56,3 тысячи рублей).

Стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования снизилась на 3% (278 рублей на 100 км пути). Поездка в такси подешевела на 2,7% (42 рубля в расчете на 1 км пути). Всего в сегменте услуг снизились цены на 11 позиций.

«Среди субъектов УрФО процент снижения стоимости проезда в такси в Челябинской области выше, чем в соседних регионах. Так, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе снижение гораздо скромнее (−0,9%)», — добавили в пресс-службе.

В ноябре в регионе общая годовая инфляция сложилась ниже уровня инфляции по стране (+7,48%) и составила +7,29%.