Президент РФ продлил конкурс создания комфортной городской среды до 2030 года

Финансирование программы также будет увеличено

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды, который проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», решено продлить до 2030 года. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на церемонии вручения Всероссийской премии «Служение».

Глава государства отметил беспрецедентное количество участников — 14,2 миллиона по всей стране.

«Это значит, во-первых, что вы попадаете куда нужно, в десятку по потребностям, потому что, когда люди принимают участие, они указывают на то, что они ждут. А во-вторых, мы с вами делаем людей соучастниками общего процесса, и это вызывает всегда позитивную эмоцию, когда люди видят, что власть делает то, что они хотели бы увидеть. Этот эффект, конечно, хороший», — сказал, в частности, президент.

Владимир Путин добавил, что за несколько лет на программу направлено порядка 20 миллиардов, в перспективе — рост финансирования.

«Надо продлить эту программу и, более того, надо ее увеличить», — сказал глава государства.

Напомним, в 2023 году победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды стали южноуральские Миасс, Сатка и Троицк, причем последний — уже в третий раз, получив федеральный грант 100 миллионов рублей на реализацию проекта экопарка «Троицкая крепость» в районе реки Уй.

Ранее победителями становились также Южноуральск в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек включительно» и Карабаш в номинации «Малые города с численностью населения менее 20 тысяч человек». Их проекты-победители будут реализованы в 2023—2024 годах.

В Челябинске за последние пять лет реализовано 434 объекта, в 2024 году в области преобразят еще 128 общественных пространств и 48 дворов, которые определили сами южноуральцы.

В 2024 году голосование традиционно пройдет в марте-апреле.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года. Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».