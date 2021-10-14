В Челябинской области планируют продлить «амнистию» для киоскеров на полгода

Предприниматели смогут обновить договоры аренды без проведения торгов

Владельцам нестационарных торговых объектов (НТО) в Челябинской области предоставят возможность получить компенсационное место без проведения торгов в случае, если прежнее было исключено из схемы размещения. Об этом шла речь на совещании по вопросам размещения НТО в Заксобрании Челябинской области.

Депутаты областного парламента поддержали предложение бизнес-сообщества продлить «амнистию» для НТО еще на полгода — до 1 июля 2022 года. Пролонгировать сроки аренды земельного участка без торгов смогут предприниматели, у кого срок контракта закончился с 1 января 2015 года.

«Для владельцев НТО это очень радостное событие, мы благодарны за то, что предложение о продлении сроков „амнистии“ было услышано на областном уровне, мы очень надеемся на поддержку губернатора области в этом вопросе. Это на самом деле важно, поскольку большое количество заявлений от предпринимателей в рамках „амнистии“ находится на рассмотрении: в Челябинске подано свыше одной тысячи обращений, из них положительное решение принято по 150 НТО, которым продлен срок аренды без торгов на один год», — говорит руководитель Ассоциации киоскеров Челябинска Ирина Плещева.

По ее словам, есть те предприниматели, кто получил отказ в продлении срока аренды без торгов и сейчас пытается оспорить решение местной администрации в суде. Среди основных причин — несоответствие НТО установленному дизайн-коду.

Предприниматели обратились в областной парламент в связи с высокой стоимостью работ на переоборудование НТО и ограниченными сроками. В среднем затраты на перестройку одного объекта по утвержденному типовому эскизу в Челябинске достигают 1,5 млн рублей, срок выполнения — в течение календарного года.

Депутаты комитета по экономической политике областного парламента намерены обсудить с администрацией Челябинска возможность упрощения требований дизайн-кода и увеличения сроков приведения НТО к этим положениям. В настоящее время под «амнистию» могут попасть только добросовестные предприниматели — те, кто не имеет долга по аренде земельного участка и учел в оформлении своего объекта дизайн-код муниципалитета.