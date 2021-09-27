В Челябинске главы районов обратились в прокуратуру из-за подключения к сетям незаконных киосков

В мэрии рассказали, где активнее всего демонтируют нелегальные нестационарные объекты

В Челябинске продолжается борьба с незаконными торговыми ларьками. Однако предприниматели вновь и вновь устанавливают объекты в тех местах, где их демонтировали ранее. Энергоснабжающие компании, которые подключают торговые объекты к электричеству, мешают демонтажу незаконных киосков. Как сообщила сегодня, 27 сентября, на аппаратном совещании замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, главы районов уже направили соответствующие обращения в районные прокуратуры.

«За прошедшую неделю было демонтировано 16 нестационарных торговых объектов. Некоторые администрации районов наращивают силы для демонтажа объектов, часть пока остается на прежнем уровне, и работу в том режиме, который был задан, не осуществляют. Наиболее активные Тракторозаводский, Ленинский, Советский районы, при этом в Советском после демонтажа с привлечением депутатского сообщества проводятся работы по благоустройству и установке дополнительных объектов на сезонных ярмарках», — сообщила Надежда Рыльская.

По ее словам, остальным районам следует взять на заметку то, как работает с незаконными ларьками администрация Советского района, чтобы предприниматели не возвращали свои объекты на прежние места.

Кроме того, как сообщила Надежда Рыльская, в прокуратуры районов направлены обращения об отключении незаконных торговых объектов от электроэнергии. По ее словам, важно, чтобы за этим вопросом проследила городская прокуратура, поскольку большая часть объектов подключена незаконно.

«МКД уже начали отключать эти объекты, управляющие компании занимаются этим вопросом. Мы говорим в целом о подключении у других ресурсоснабжающих компаний, „Уралэнергосбыта“. Мы предлагали „Уралэнергосбыту“ провести работу по отключению совместно с администрацией, но они отказались по разным причинам. Необходимо, чтобы их сотрудники отключали эти объекты, чтобы мы их дальше демонтировали. Но они подключают их по тем документам, которые они считают законными. Мы так не считаем, поэтому мы просим прокуратуру разобраться», — уточнила Надежда Рыльская.

Наталья Котова приказала главам районов навести порядок на своих территориях, выходить на предпринимателей-нарушителей через управление торговли и синхронизировать все необходимые вопросы.