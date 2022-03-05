В Челябинской области рыбаков задержали с незаконным уловом на 60 тысяч рублей

Нарушителей обнаружила рыбоохрана

Сотрудники рыбоохраны задержали нарушителей правил рыболовства. Ущерб от их незаконной добычи составил почти 60 тысяч рублей. Браконьеры орудовали на майнах во время нехватки кислорода в воде и вылавливали рыбу руками, вычерпывали приспособлениями. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

С февраля этого года в отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области стали поступать сообщения о заморах на водоемах. Сотрудники выезжали на Друженское и Камбулатское водохранилища, а также на озера Большая Нанога и Малый Теренкуль. В водоемах был недостаток кислорода, из-за чего рыба стала плыть к промоинам, полыньям и специальным майнам, вырубаемым для насыщения воды кислородом.

Сотни особей разных видов рыбы буквально роились на поверхности воды. Этим начали пользоваться недобросовестные рыбаки. Они вылавливают добычу руками, сачками, черпаками, а затем целыми мешками развозят по домам или рынкам.

28 февраля сотрудники Кыштымского подразделения рыбоохраны патрулировали небольшой искусственный водоем Деханов пруд, расположенный на территории санатория «Дальняя дача». Удалось найти искусственно вырубленную полынью. Там плавало большое количество рыбы. Рядом было двое мужчин, они вылавливали добычу руками и различными орудиями лова. За нарушение правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна на них составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Мужчины незаконно добыли 42 щуки, 80 экземпляров плотвы и два окуня. Общий ущерб — 59 350 рублей.

В рыбоохране напомнили, что суточная норма добычи для каждого гражданина такая: сиг, рипус — 3 кг или 15 экземпляров; лещ, судак, язь, щука, сазан, карась, плотва, окунь — 5 кг. За сутки, таким образом, можно выловить не более 8 кг или одного экземпляра, если его вес превышает 8 кг. Если суммарная суточная норма превышена, то добычу нужно прекратить.

Если рыбак находится на водоеме дольше одних суток, хранить и транспортировать рыбу разрешается в размере не более двух суточных норм вылова.

Читайте интервью ИА «Первое областное» с начальником отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Владимиром Борисовым — о том, какие водоемы Южного Урала станут «приемными емкостями» для зарыбления, о браконьерских династиях и новых технологиях, а также почему не стоит самостоятельно вытаскивать браконьерские сети из воды, даже если вы можете это сделать.