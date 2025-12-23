Аграрии Челябинской области собрали рекордный урожай картофеля

В этом году его заготовили почти 380 тысяч тонн

Аграрии Челябинской области подводят впечатляющие итоги уборочной кампании 2025 года, главным героем которой стал картофель. Валовой сбор этой культуры в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах составил 149,9 тыс. тонн, что на 42% превысило результат прошлого года. Это стало возможным благодаря рекордной средней урожайности — почти 258 центнеров с гектара, которая выросла на четверть, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Ключевую роль сыграла комплексная государственная поддержка. В текущем году на стимулирование производства картофеля и овощей было направлено 75 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Южноуральские сельхозпроизводители активнее использовали минеральные удобрения, при этом 35% затрат на их приобретение компенсировал регион.

«Увеличение урожая и его качества — это прямое следствие грамотной агротехники и эффективной меры поддержки. Субсидии на удобрения позволили хозяйствам не экономить на плодородии почв», — отмечают в областном Минсельхозе.

С учетом урожая в личных подсобных хозяйствах населения, общий сбор картофеля в регионе превысил 380 тысяч тонн — это на 8,3% больше прошлогоднего. Также с учетом урожая в хозяйствах граждан собрано 84,6 тысячи тонн полевых овощей, что на 2% больше, чем в 2024 году.

Параллельно в регионе развивается и другое перспективное направление — плодово-ягодное садоводство. Сбор плодов и ягод в этом году вырос в 1,6 раза, а Челябинская область остается единственной в УрФО, где создаются промышленные сады интенсивного типа.