Три новых резидента начнут работать в ТОСЭР «Миасс»

Компании создадут более 40 рабочих мест

В 2022 году в территории опережающего социально-экономического развития «Миасс» начнется реализация инвестиционных проектов трех новых резидентов — ООО «Вектор», ООО «Тургояк — территория спорта» и ООО «УралБурПроект». Они включены в реестр министерством экономического развития России. Ранее их одобрила комиссия при региональном ведомстве.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области, компания «Вектор» планирует организовать производство кормораздатчиков — оборудования для клеточного содержания птиц. Их конструкция позволяет регулировать дозирование кормов с высокой точностью. Птицеводческие предприятия, используя такое оборудование, смогут достичь максимально равномерного роста птицы, избежать перерасхода кормов и не допустить развития заболеваний. Применение композитов при производстве позволяет достичь максимальной долговечности деталей без коррозии. Объем инвестиций составит более 3,5 млн рублей, планируется создание 10 рабочих мест.

ООО «Тургояк — территория спорта» откроет круглогодичный спортивно-оздоровительный центр на озере Тургояк. Для отдыха построят двухэтажный комплекс и этнические юрты — тюркские и бурятские. Центр будет работать в нескольких направлениях — экологическое (повышение экокультуры среди населения, привлечение внимания к проблеме ухудшения качества воды в озере Тургояк), спортивно-оздоровительное (организация различных спортивных мероприятий, соревнований) и культурно-познавательное. В реализацию проекта вложат почти 4 млн рублей. Запланирована организация 12 рабочих мест.

Фирма «УралБурПроект» займется производством оборудования для горнодобывающей промышленности с не имеющими аналогов в России техническими решениями. Планируется наладить выпуск мобильных буровых установок, автоматических систем подачи буровых штанг, гидравлических трубозажимов, систем пылепоглощения. К уникальным техническим решениям относятся изготовление мобильных буровых установок, применяемых при буро-взрывных работах, применение нестандартных решений в области охраны окружающей среды, облегчение труда в существующих буровых установках, в области гидравлики, существенно улучшающей характеристики механизмов. Объем инвестиций в проект составляет 5 млн рублей, планируется создать 19 рабочих мест.

Напомним, всего в Челябинской области действует пять ТОСЭР — в Миассе, Верхнем Уфалее, Бакале, Снежинске и Озерске. По этому показателю регион входит в число лидеров Российской Федерации вместе с республиками Татарстан и Башкортостан.

«С резидентами южноуральских ТОСЭР заключено 40 соглашений, в рамках которых создано около 950 новых рабочих мест и инвестировано свыше 9,8 млрд рублей в сферы металлургии, легкой промышленности, деревообработки, металлообработки, камнеобработки, производства машин и оборудования, а также туризма», — прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Отметим, что ранее по инициативе губернатора Алексея Текслера были расширены виды деятельности, реализация которых разрешена в ТОСЭР. Это открыло дополнительные возможности для инвесторов. ТОСЭР — специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.