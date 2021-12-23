В Челябинской области снизили до минимума ставку аренды земли под спорткомплексы

Участки будут выделять инвесторам без торгов

Законопроект о снижении арендной ставки на земельные участки, предназначенные для строительства спортивных объектов, приняли депутаты на заседании Заксобрания Челябинской области сразу в трех чтениях. В результате арендная ставка на земли, предоставляемые инвесторам без проведения торгов, составит всего 0,1% от кадастровой стоимости участка.

«Проект закона разработан в связи с необходимостью строительства на территории Челябинской области новых спортивных объектов в рамках реализации инвестиционных проектов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Снижение арендной платы за землю под спортобъектами станет стимулом к строительству новых физкультурно-оздоровительных комплексов в регионе.

«На территории Челябинской области ежегодно проводятся крупнейшие всероссийские и международные соревнования, наличие современных спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли в нашем регионе. К тому же, это необходимое условие для увеличения численности населения, занимающегося физкультурой и спортом», — говорит первый замминистра имущества Челябинской области Ольга Морозова.

По ее словам, без размещения в регионе новых спортивных объектов невозможна комплексная подготовка спортсменов высокого класса, представляющих область на всероссийских и международных соревнованиях. Снижение арендной ставки станет стимулом для новых спортивных строек.

Напомним, на северо-западе Челябинска планируется возвести спортивный мини-город, который объединит несколько объектов олимпийского уровня: универсальный спортивный комплекс на 5 тыс. зрителей и центр экстремальных видов спорта. Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей. Новый спорткомплекс получит название «РМК Арена» и расположится на территории в 30 тысяч квадратных метров.

В центре экстремальных видов спорта можно будет проводить соревнования международного уровня, там появится аквазона с искусственной волной, пляжным волейболом, бассейном и шесть теннисных кортов. Сдача объектов в эксплуатацию планируется в 2023 году.