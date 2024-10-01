Челябинск вошел в пятерку городов России с самым дешевым техобслуживанием

Стоимость обслуживания автомобилей за год выросла во всех регионах

Челябинск вошел в пятерку городов России с самым дешевым техобслуживанием. В этот же список попали Нижний Новгород, Красноярск, Владивосток и Екатеринбург. Об этом с ИА «Первое областное» поделились в сети СТО Fit Service.



Средняя стоимость технического обслуживания авто в Челябинске составляет 9331 рубль. В остальных четырех городах этой пятерки цены еще ниже. В Нижнем Новгороде, например, средняя стоимость — 8364 рубля, а в Екатеринбурге — 9192 рубля.

Дороже всего обсуживать автомобили в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В столице средняя стоимость ремонта 16207 рублей, а в столице Татарстана — 14855 рублей.

В 2024 году стоимость обслуживания автомобилей выросла во всех регионах России, но динамика средних чеков во всех городах все-таки разная.

Самый большой рост средних чеков зафиксирован в Челябинске, здесь они увеличились на 44%. В Казани прирост составил 41%, а в Москве — 35%.

«Динамика связана с теми же причинами, что и размер средних чеков. Всегда есть региональная специфика как в самом автопарке, так и с точки зрения персонала автосервисов. Например, в промышленном Челябинске чувствуется переток кадров из автобизнеса в другие сферы»,— рассказала директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, Татьяна Овчинникова.

Автор: Ксения Рындина