Челябинская область заняла третье место в РФ по вводу жилья на федеральных землях

В рейтинге ДОМ.рф Южный Урал на две позиции опередил Москву

Государственная компания ДОМ. рф, созданная для содействия развитию жилищной политики, подвела итоги ввода в эксплуатацию жилья, построенного на федеральных землях в 2021 году. По данным пресс-службы АО, в топ-5 регионов-лидеров по этому показателю вошла Челябинская область.



По данным компании, на федеральных землях, переданных ДОМ. рф регионам, в 36 субъектах федерации за 2021 год было построено более 2,1 миллиона квадратных метров жилья, на 26 процентов больше, чем в 2020 году. В пятерку лидеров вошли два уральских региона: первое место заняла Тюменская область, где введено 358,8 тысячи «квадратов», на третьем — Челябинская область с 192,3 тысячи введенных квадратных метров. Москва, построившая на федеральных землях 139 тысяч квадратных метров жилплощади, оказалась на пятом месте.

В ДОМ. рф отмечают, что до 2030 года с участием компании в России должно быть построено не менее 100 миллионов «квадратов» жилья.

Напомним, с 2008 года ДОМ. РФ является агентом Российской Федерации по вовлечению в оборот земельных участков и недвижимости, находящихся в федеральной собственности и не используемых правообладателями.