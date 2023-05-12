Банк России выявил десять нелегальных кредиторов в Челябинской области

Организации выдавали кредиты с высокими процентами и работали без разрешения

В первом квартале 2023 года Банк России обнаружил в Челябинской области 10 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Они маскировались под ломбарды, комиссионные и ювелирные магазины, микрофинансовые компании, магазины по ремонту техники, салон автопроката. Об этом сообщает пресс-служба челябинского отделения ЦБ РФ.

Нелегальных кредиторов обнаружили в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Чебаркуле и Усть-Катаве. Компании выдавали населению кредиты, не имея на это разрешения от Банка России. При этом у некоторых организаций даже не было фактического адреса. Они рекламировали свои услуги в социальных сетях, а работали через группы.

«На постоянной основе выдавать кредиты и займы могут только те компании, которые либо имеют лицензию Банка России, либо включены в специальные реестры. Перед заключением договора с любой финансовой организацией важно убедиться, что ее нет в предупредительном списке Банка России, который содержит информацию о субъектах с выявленными признаками нелегальной деятельности», — отмечает управляющий челябинским отделением Банка России Елена Федина.

Нелегальные кредиторы, как правило, выдают гражданам кредиты или займы под высокие проценты. При этом компании так составляют договоры, чтобы человек не смог выполнять обязательства. В итоге взявшему в таком месте кредит приходится отдавать гораздо больше полученной суммы. Нередки случаи, когда заемщикам угрожают, а некоторые даже лишились жилья. Поэтому особенно важно проверять законность работы организации, предлагающей кредит, и внимательно читать условия договора.

Банк России ведет список компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности с 2020 года. Перечень доступен на сайте регулятора. Сейчас в документе почти 9,5 тыс. организаций со всей страны. Из Челябинской области в этот реестр попали 78 компаний. Список составляется несколькими способами. Банк России самостоятельно выявляет нелегальных кредиторов. Кроме того, регулятор работает с обращениями граждан и организаций.