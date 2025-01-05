Эксперты рассказали, что будет с рынком труда в Челябинске в 2025 году

Прогнозируется усиление кадрового дефицита

Челябинский рынок труда в 2025 году будет проживать непростой период. Прогнозируется усиление кадрового дефицита, замедление роста числа вакансий, внедрение ИИ в рекрутинг. Работодатели будут сфокусированы на удержании сотрудников, сообщили ИА «Первое областное» аналитики «Авито Работы».

В 2024 году на рынке труда наблюдалась тенденция на расширение границ найма. Работодатели охотно принимали студентов, пенсионеров, кандидатов без опыта, предлагая им обучение на рабочем месте. Отмечается, что за прошлый год ускорилось трудоустройство. Более 69% соискателей в Челябинске ищут работу онлайн, а 62% трудоустраиваются в течение месяца.

Также в прошлом году среди южноуральцев подработка набрала популярность.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году компании будут стараться удерживать сотрудников, а также адаптироваться к экономическим изменениям. Самое главное в этом вопросе — инновационный подход, как со стороны бизнеса, так и со стороны соискателей.

Прогнозы на 2025 неутешительные, ожидается усиление кадрового голода, замедления роста числа вакансий, фокус на удержании сотрудников. Челябинская область — регион с масштабными проектами в областях промышленности и строительства. Усиление кадрового дефицита здесь может быть особенно заметно. Рынок труда покидает больше людей, чем приходит на замену, трудоспособное население продолжает сокращаться.

«Потребность в квалифицированных специалистах, особенно в сферах строительства и промышленности, останется высокой в долгосрочной перспективе», — отмечают аналитики.

В связи с охлаждением экономики наблюдается сокращение числа инвестиционных проектов и замедление темпов расширения бизнеса. В перспективе это может повлиять на снижение спроса компаний к привлечению новых сотрудников. В сегментах розничной торговли и пищевого производства спрос останется стабильным.

В 2025 году компании будут сфокусированы на удержании сотрудников, которые в свою очередь будут ожидать большую зарплату. По словам экспертов, тренд на увеличение зарплатных предложений со стороны работодателя сохранится.

Еще один тренд 2025 года на рынке труда — это внедрение в рекрутинг искусственного интеллекта. Рекрутеры внедряют языковые модели для составления описания вакансий и автоматизированного отбора кандидатов, что помогает ускорять процесс найма, особенно в сегменте массовых профессий.

Соискатели в свою очередь активно используют ИИ при трудоустройстве.

«18% респондентов из Челябинска признались, что применяли технологии искусственного интеллекта для подготовки резюме или прохождения этапов отбора. При этом 68% из тех, кто обращался к ИИ, отметили, что эти инструменты помогли им при трудоустройстве», — рассказали эксперты «Авито Работы».