Копейчанин Вячеслав Полозов одержал победу в международной велогонке

Южноуральский спортсмен выиграл на соревнованиях в Барселоне

Воспитанник копейской школы велоспорта Вячеслав Полозов одержал победу на престижной международной велогонке в Барселоне. 20-летний спортсмен пришел к финишу первым в критериуме, опередив хозяев трассы из Испании, передает Федерация велосипедного спорта России.

Вячеслав Полозов является воспитанником копейской СШОР-2 по велоспорту, ныне живет в Санкт-Петербурге. Ранее он неоднократно становился победителем и призером чемпионатов и первенств страны, совмещая гонки на шоссе и треке. Однако на крупных международных гонках призером еще не становился, это первый по-настоящему значимый успех южноуральца.

В гонке-критериуме, прошедшей в Барселоне, Вячеслав Полозов показал лучший результат, оставив позади себя главных фаворитов — испанцев Алекса Альбу и Химено Перрамона. Достойные результаты показали и другие российские велогонщики: Арсений Никифоров показал 4-й результат, Денис Денисов — 5-й, Марк Крючков — 6-й.