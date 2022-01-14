В Челябинской области старинные избушки «укрыли» цифровыми одеялами

Лоскутные изделия для арт‑проекта сшили жители села

В селе Чесма местная жительница Марина Овчинникова устроила необычный арт-проект. С помощью проектора она «укрыла» стены, заборы и ворота избушек изображениями лоскутных одеял. Для этого Марина поехала ночью в старый район села.



«Арт-проект напоминает, что именно в таких саманках — низеньких избушках — жили и создавали своими руками лоскутные вещи деревенские жители. А сегодня так и хочется укрыть от невзгод, защитить, сохранить эти постройки — живые свидетели ушедшей истории»,— размышляет Марина Овчинникова.

На стены транслировали фотографии настоящих одеял, которые сшили жительницы села на курсах «Лоскуток». На протяжении нескольких дней женщины учились технике шитья у мастера из Челябинска Елены Артюшкиной. Курсы провели при поддержке гранта губернатора Челябинской области.