Объемы ввода жилья в Челябинской области выросли на 5,6%

В январе — сентябре строители сдали 1,6 млн квадратных метров

Объемы ввода жилья в Челябинской области в январе — сентябре 2023 года достигли 1 млн 625 тыс. квадратных метров, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

По данным Росстата, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года объемы ввода жилых помещений на Южном Урале выросли в 1,3 раза, или на 352 тыс. квадратных метров.

Более того, в регионе сохраняется тренд на увеличение объемов ввода индивидуального жилья. На Южном Урале населением построено 125,3 тыс. квадратных метров, что на 37,1% больше аналогичного периода прошлого года.

По темпам ввода квадратных метров жилья в эксплуатацию Челябинская область занимает 13-е место в общероссийском рейтинге. По итогам 9 месяцев этого года регион сохраняет темпы ввода жилья выше, чем в Российской Федерации (100,7%).