В Челябинском театре драмы обновят внутреннюю отделку главного зала

Капитальный ремонт здания продолжается

В рамках капитального ремонта театра драмы в Челябинске обновят внутреннюю отделку главного зала. Кроме того, запланировано восстановление инженерных сетей — систем отопления и вентиляции. Работами займется компания «Юнивест-Строй» из Екатеринбурга. Она победила в аукционе, следует из информации на портале госзакупок. На работы направят 137,8 миллиона рублей. Ремонт завершат до 31 июля 2024 года.

Драматический театр имени Наума Орлова ремонтируют несколько лет. Завершится масштабная работа к концу 2024 года. Спектакли труппы идут на сценах Челябинского театра оперы и балета и городских Дворцов культуры. Отметим, что компания «Юнивест-Строй» ремонтировала главную сцену драмтеатра и внутренние помещения.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин в интервью радио «Business FM Челябинск» подводил итоги 2023 года. Отмечал и ремонт объектов культуры, и большой спрос на театральные поставки.