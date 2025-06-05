В Челябинской области построили и реконструировали более 830 километров дорог

В ближайшее время планируется расширение площади терминала внутренних авиалиний

Одним из ключевых приоритетов развития Челябинской области губернатор Алексей Текслер назвал развитие транспортной инфраструктуры и продолжение обновления подвижного состава общественного транспорта. Также глава региона в своем обращении к Законодательному собранию Челябинской области сообщил о строительстве нового международного терминала и расширении действующего терминала внутренних авиалиний в аэропорту Курчатов.

«Есть принципиальное решение, договоренности с собственниками челябинского аэропорта о строительстве нового международного терминала и расширении терминала внутренних линий в аэропорту Челябинска», — сказал Алексей Текслер.

Он отметил важность реализации крупных инфраструктурных проектов для развития региона.

«Ведется строительство путепровода в Новосинеглазово. Планируем завершить в следующем году обход Сима и многие другие объекты. В этом году приобретем еще 246 единиц нового общественного транспорта. На маршруты уже вышли 25 трамваев, 98 троллейбусов, 123 автобуса. В течение нескольких лет завершим модернизацию аэродромного комплекса и строительство нового здания терминала в Магнитогорске», — уточнил глава региона.

Работа в инфраструктурной сфере направлена на формирование и развитие инфраструктуры качества жизни. Качественные дороги, новый транспорт, устойчивая связь, высокоскоростной интернет, современное железнодорожное и авиасообщение.

«В 2024 году построили, реконструировали и отремонтировали в области 837 километров автодорог, в том числе в муниципалитетах. В прошлом году открыли четырехполосное движение на участке федеральной трассы М-5 между Чебаркулем и Миассом. Приобрели 47 трамваев, 60 троллейбусов, 368 автобусов. Существенно обновили троллейбусный парк, работающий на маршрутах Челябинска и Миасса, а также автобусный парк Магнитогорска, Копейска и многих других наших городов», — отметил губернатор.

Продолжается реализация проекта по строительству метротрама, ведется строительство ветки «Север — Юг». В этом году сохраняются набранные темпы по строительству, реконструкции и ремонту дорог. На днях открыли модернизированный 14-километровый участок дороги М-5 в Ашинском округе. В этом году будут завершены такие знаковые объекты, как мост через реку Уфу в Нязепетровске, первый участок новой дороги малого обхода Челябинска, который соединит этот участок, автодорогу Шершни — Северный с Новоградским трактом.